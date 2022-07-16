Ракетний удар по Дніпру: стало відомо про стан поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Шестеро поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру, яких шпиталізували, перебувають у задовільному стані. Про це Суспільному розповів лікар-хіруг однієї з лікарень, інформує УНН.
Деталі
Лікар, ім’я якого не називається, повідомив, що загалом за медичною допомогою звернулися 15 людей. 9 з них лікуються амбулаторно.
Життю ушпиталених нічого не загрожує. У них діагностували струси головного мозку, осколкові поранення, дрібні порізи, рани очей тощо.
Лікар також додав, що зараз ці люди у важкому психологічному стані. Від інтерв'ю на камеру вони відмовилися.
Тим часом, за даними Нацполіції, у Дніпрі правоохоронці збирають докази на місці ракетного обстрілу та документують воєнні злочини рф. "Зараз на місці влучання ракет працює криміналістична лабораторія, слідчі, вибухотехніки та поліцейські інших підрозділів. Поліція проводить огляд місця події, фіксує та збирає докази воєнного злочину країни-агресора", - зазначили у Нацполіції у Telegram, оприлюднивши відео.
Як зазначається, були встановлені особи загиблих та постраждалих людей.
Доповнення
15 липня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру - по території промислового підприємства та вулиці поряд з ним.
Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами.
В результаті ворожого удару по Дніпру загинув зокрема водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 16 поранених.