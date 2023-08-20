Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148

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"Враг вчера унес жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы", — сообщил чиновник.

Детали

Он добавил, что по состоянию на 6.30 утра 41 человек находится в больнице В медучреждениях города было прооперировано 15 граждан.

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Руководитель области добавил, что повреждения получили более 500 учреждений — это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета. Продолжается обследование этих зданий. Также продолжаются работы по расчистке центра Чернигова после ракетной атаки.

Добавим

В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибло семь мирных людей, среди них – один ребенок. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.

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