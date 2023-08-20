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Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148

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КИЕВ.20 августа. УНН. Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по центру Чернигова накануне, 19 августа. Уже 148 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Цитата

"Враг вчера унес жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы", — сообщил чиновник.

Детали

Он добавил, что по состоянию на 6.30 утра 41 человек находится в больнице В медучреждениях города было прооперировано 15 граждан.

Дополнение

Руководитель области добавил, что повреждения получили более 500 учреждений — это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета. Продолжается обследование этих зданий. Также продолжаются работы по расчистке центра Чернигова после ракетной атаки.

Добавим

В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибло семь мирных людей, среди них – один ребенок. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.

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