Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Чернігова напередодні, 19 серпня. Уже 148 людей звернулися за медичною допомогою. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
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"Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою, або були доставлені із пораненнями у лікарні", — повідомив чиновник.
Деталі
Він додав, що станом 6.30 ранку 41 людина перебуває у лікарні У медзакладах міста було прооперовано 15 громадян.
Доповнення
Керівник області додав, що пошкодження отримали понад 500 помешкань — це понад 60 будинків, які знаходилися поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета. Триває обстеження цих будівель триває. Також продовжуються роботи з розчищення центру Чернігова після ракетної атаки.
Додамо
Унаслідок обстрілу центру Чернігова 19 серпня загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. Поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей.
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