У Білому домі відреагували на ракетний удар росії по Чернігову

Деталі

Блінкен зазначив, що Сполучені Штати закликають рф припинити її жорстокі заходи ведення війни.

Цитата

"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", — написав Блінкен.

Нагадаємо, пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що удари ракетами і дронами по Україні показують, на яку глибину опустилася Росія, і вона має це припинити.

Унаслідок обстрілу центру Чернігова 19 серпня загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. За медичною допомогою звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських. Поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей.

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2023