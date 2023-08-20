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В Белом доме отреагировали на ракетный удар россии по Чернигову

Киев • УНН

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КИЕВ.20 августа. УНН. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен отреагировал на ракетный удар россиян по Чернигову и назвал его жестоким, призвав россию прекратить убивать мирных людей. Свое сообщение он опубликовал в соцсети. Передает УНН.

Детали

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты призывают рф прекратить ее жестокие меры ведения войны.

Цитата

"Мы решительно осуждаем очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова. Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины. россия должна прекратить свою жестокую войну сейчас", — написал Блинкен.

Напомним, госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что удары ракетами и дронами по Украине показывают, на какую глубину опустилась россия, и она должна это прекратить.

В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибло семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.

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We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2023

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