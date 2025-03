В Белом доме отреагировали на ракетный удар россии по Чернигову

Детали

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты призывают рф прекратить ее жестокие меры ведения войны.

"Мы решительно осуждаем очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова. Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины. россия должна прекратить свою жестокую войну сейчас", — написал Блинкен.

Напомним, госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что удары ракетами и дронами по Украине показывают, на какую глубину опустилась россия, и она должна это прекратить.

В результате обстрела центра Чернигова 19 августа погибло семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.

