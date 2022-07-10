Ракетный удар по Часовому Яру: еще одного человека достали из-под завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали человека, еще 23 могут оставаться под обломками, сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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«Донецкая область. Часов Яр. В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека», - сообщил Тимошенко.
Детали
Он напомнил, что всего с начала работ на месте происшествия были обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 6 человек.
23 человека остается под завалами, в том числе ребенок, добавил замглавы ОП.
Напомним
Вечером 9 июля русские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру в Донецкой области.