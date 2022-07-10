Ракетний удар по Часовому Яру: ще одну людину дістали з-під завалів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. З-під завалів житлового будинку у Часовому Ярі дістали людину, ще 23 можуть залишатись під уламками, повідомив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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«Донецька область. Часів Яр. О 18:10 10.07.2022 року під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявили та дістали з під завалів ще одну людину», - повідомив Тимошенко.
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Він нагадав, що всього з початку робіт на місці події було виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з під завалів 6 осіб.
23 людини залишається під завалами, у тому числі дитина, додав замглави ОП.
Нагадаємо
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.