Вечером 9 июля российские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.
Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 46
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
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"Ночью из-под завалов разрушенного дома в Часовом Яру изъято тело еще одного погибшего. По состоянию на 08:00 13 июля личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 46 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет)", – говорится в сообщении.
Детали
Спасли из-под завалов девять человек. Расчистили и разобрали более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
От ГСЧС привлечены 56 человек и восемь единиц техники. От местных органов власти – два автокрана, два погрузчика и автогрейдер. На месте дежурит "скорая".
Напомним