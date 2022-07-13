Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.
Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 46
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 46 людей. Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує УНН.
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"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часів Ярі вилучено тіло ще однієї загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Врятували з-під завалів дев'ятьох осіб. Розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.
Від ДСНС залучено 56 осіб та вісім одиниць техніки. Від місцевих органів влади – два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер. На місці чергує "швидка".
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