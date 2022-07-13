Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 46

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"Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часів Ярі вилучено тіло ще однієї загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років)", – ідеться у повідомленні.

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Врятували з-під завалів дев'ятьох осіб. Розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Від ДСНС залучено 56 осіб та вісім одиниць техніки. Від місцевих органів влади – два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер. На місці чергує "швидка".

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