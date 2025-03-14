Ракетный удар рф по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 8
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу 14 марта 2025 года ранены восемь человек. Повреждены жилые дома, магазины, ресторан и автомобили, начато расследование военного преступления.
В результате вражеского ракетного удара по городу Кривой Рог восемь человек ранены, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, вечером 14 марта 2025 года военные рф осуществили ракетную атаку на г. Кривой Рог.
В результате обстрела ранения получили восемь человек.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Повреждены многоэтажные жилые дома, магазины, ресторан, автомобили.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление рф.
... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал14.03.25, 20:41 • 27001 просмотр