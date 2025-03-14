Ракетний удар рф по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 8

Внаслідок ворожого ракетного удару по місту Кривий Ріг вісім осіб поранено, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, ввечері 14 березня 2025 року військові рф здійснили ракетну атаку на м. Кривий Ріг.

Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей.

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, ресторан, автомобілі.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.

... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

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