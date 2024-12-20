Ракетный удар рф по Киеву: уже 12 пострадавших
Киев • УНН
В результате ракетной атаки по Киеву 12 человек пострадали, 6 госпитализированы, один человек погиб. Повреждены жилые дома, офисы и теплосеть, без отопления остались 630 домов и десятки социальных объектов.
Известно о 12 пострадавших в результате ракетной атаки армии рф на столицу, шестеро из которых - госпитализированы, один человек умер. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
"За помощью к медикам обратились 12 пострадавших. 6 из них госпитализировали. Один человек погиб", - написал Кличко.
В центре Киева, в Голосеевском районе, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий утренней атаки врага на столицу. Здесь повреждены жилые дома и офисные здания, отель. Также вследствие атаки масштабно повреждена тепломагистраль, несколько улиц перекрыты.
Специалисты "Киевтеплоэнерго" работают, чтобы вернуть тепло в 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.
Напомним
В Голосеевском районе Киева из-за повреждения тепломагистрали в результате ракетного удара армии рф без отопления остались 630 домов. Также без тепла 16 больниц, 17 школ и 13 детсадов.