Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до шести

Из-под завалов складского помещения в Киеве достали тело шестой жертвы ракетной атаки, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Киев. Из-под завалов складского здания деблокировано тело еще одного погибшего человека. Всего в разрушенном цехе погибло 6 человек и 8 человек спасены - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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Сообщалось, что от ракетной атаки рф на Киев погибли пятеро жителей столицы. Также 30 человек получили ранения.

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