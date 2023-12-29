"За Днепр, Одессу, Львов и Киев ответ не заставит себя ждать": Данилов отреагировал на ночную атаку рф по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что массированные ракетные обстрелы рф только подпитывают идеи Национального сопротивления, а не толкают Украину к переговорам. Об этом говорится в его заметке на странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По его словам, ракетные удары рф будут иметь прямо противоположный эффект, чем ожидают в кремле, но они никогда не поймут Украину.

Секретарь СНБО объяснил, что такие атаки приведут к еще большей ненависти к России и россиянам, которые с животной покорностью поддерживают рашистский режим - они враги, навсегда.

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Также в обществе усиливается неприятие всего, что связано с русскостью - культуры, языка, традиций. Страной, которая убивает детей и выбирает "военными" целями роддома.

Кроме того, Данилов убежден, что после таких атак украинцы не допустят разговоров и действий в направлении каких-либо компромиссов с рф.

Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов его и похоронит. <...>

За Днепр, Одессу, Львов и Киев - ответ не заставит себя ждать...

- заявил Данилов.

Дополнение

Согласно заявлению Генерального прокурора Украины Андрея Костина в результате самой масштабной ночной атаки россиян на Украину уже известно о по меньшей мере 16 погибших. Еще 97 человек получили ранения, среди них двое детей.

В то же время правоохранители отмечают, что по всей Украине продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ракетной атаки рф, поэтому количество пострадавших может меняться.

Напомним,

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено - 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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