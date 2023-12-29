Ракетная атака на Запорожье: количество раненых возросло до 12

В Запорожье по состоянию на 12:00 было известно о четырех погибших людях и 12 раненых в результате удара рф, на местах продолжают работать правоохранители и медики, сообщает Нацполиция, пишет УНН.

В настоящее время известно о четырех погибших гражданских лицах и 12 раненых - говорится в сообщении Нацполиции.

Как отмечается, в частном секторе из-под завалов было деблокировано тело еще одной погибшей женщины.

Также во время спасательно-поисковых работ на одном из инфраструктурных объектов города найдены тела двух погибших работников предприятия.

На местах продолжают работать полицейские, спасатели, парамедики полиции, саперы и соответствующие профильные службы города.

Ранее

УНН сообщал, что количество жертв утренней вражеской ракетной атаки на Запорожье возросло до четырех.