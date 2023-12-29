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raketnaya-ataka-na-zaporozhe-kolichestvo-ranenikh-vozroslo-do-12

Ракетная атака на Запорожье: количество раненых возросло до 12

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 11:25  •  15440 просмотра

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В результате российского удара по Запорожью погибли четверо, ранены 12; спасательные работы продолжаются.

В Запорожье по состоянию на 12:00 было известно о четырех погибших людях  и 12 раненых в результате удара рф, на местах продолжают работать правоохранители и медики, сообщает Нацполиция, пишет УНН

В настоящее время известно о четырех погибших гражданских лицах и 12 раненых

- говорится в сообщении Нацполиции. 

Как отмечается, в частном секторе из-под завалов было деблокировано тело еще одной погибшей женщины. 

Также во время спасательно-поисковых работ на одном из инфраструктурных объектов города найдены тела двух погибших работников предприятия. 

На местах продолжают работать полицейские, спасатели, парамедики полиции, саперы и соответствующие профильные службы города. 

Ранее 

УНН сообщал, что количество жертв утренней вражеской ракетной атаки на Запорожье возросло до четырех.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетна атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 12
Missile attack on Zaporizhzhia: number of wounded increased to 12
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