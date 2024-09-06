Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок

В больницах Львова до сих пор находится 18 пациентов, пострадавших в результате российского обстрела города 4 сентября. Об этом рассказали во Львовском городском совете, передает УНН.

Детали

В больницах Первого медобъединения Львова находится еще 18 пациентов, пострадавших в результате российского обстрела города 4 сентября. (...) среди них - один ребенок - рассказали в горсовете.

Также в отделении интенсивной терапии остается 4 пациента

Всего в результате обстрела 4 сентября в Первое медобъединение Львова поступило 54 пациента.

Напомним,

Городской голова города Андрей Садовый заявил, что в результате последних атак россиян по Львову, в городе было поражено 188 объектов, включая школы и медицинские учреждения.

В большинстве объектов повылетали окна, но 20 зданий находятся в критическом состоянии, которые заново надо будет отстраивать