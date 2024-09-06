Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок
Киев • УНН
18 пациентов, включая одного ребенка, все еще находятся в больницах Львова после российского обстрела 4 сентября. Всего пострадало 54 человека, а в городе было поражено 188 объектов, 20 из которых в критическом состоянии.
В больницах Львова до сих пор находится 18 пациентов, пострадавших в результате российского обстрела города 4 сентября. Об этом рассказали во Львовском городском совете, передает УНН.
Детали
В больницах Первого медобъединения Львова находится еще 18 пациентов, пострадавших в результате российского обстрела города 4 сентября. (...) среди них - один ребенок
Также в отделении интенсивной терапии остается 4 пациента
Всего в результате обстрела 4 сентября в Первое медобъединение Львова поступило 54 пациента.
Напомним,
Городской голова города Андрей Садовый заявил, что в результате последних атак россиян по Львову, в городе было поражено 188 объектов, включая школы и медицинские учреждения.
В большинстве объектов повылетали окна, но 20 зданий находятся в критическом состоянии, которые заново надо будет отстраивать