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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Львову: в больницах до сих пор остается 18 пациентов, среди них ребенок

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 11:46  •  5016 просмотра

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18 пациентов, включая одного ребенка, все еще находятся в больницах Львова после российского обстрела 4 сентября. Всего пострадало 54 человека, а в городе было поражено 188 объектов, 20 из которых в критическом состоянии.

В больницах Львова до сих пор находится 18 пациентов, пострадавших в результате российского обстрела города 4 сентября. Об этом рассказали во Львовском городском совете, передает УНН.

Детали

В больницах Первого медобъединения Львова находится еще 18 пациентов, пострадавших в результате российского обстрела города 4 сентября. (...) среди них - один ребенок

- рассказали в горсовете. 

Также в отделении интенсивной терапии остается 4 пациента

Всего в результате обстрела 4 сентября в Первое медобъединение Львова поступило 54 пациента.

Напомним,

Городской голова города Андрей Садовый заявил, что в результате последних атак россиян по Львову, в городе было поражено 188 объектов, включая школы и медицинские учреждения.

В большинстве объектов повылетали окна, но 20 зданий находятся в критическом состоянии, которые заново надо будет отстраивать

Владимир Омельченко

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