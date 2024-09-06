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Ракетний удар по Львову: у лікарнях досі лишається 18 пацієнтів, серед них дитина

Ракетний удар по Львову: у лікарнях досі лишається 18 пацієнтів, серед них дитина

Київ • УНН

 • 14552 перегляди

18 пацієнтів, включаючи одну дитину, все ще перебувають у лікарнях Львова після російського обстрілу 4 вересня. Загалом постраждало 54 особи, а в місті було уражено 188 об'єктів, 20 з яких у критичному стані.

У лікарнях Львова досі перебуває 18 пацієнтів, які постраждали внаслідок російського обстрілу міста 4 вересня. Про це розповіли у Львівській міській раді, передає УНН.

Деталі

У лікарнях Першого медоб’єднання Львова перебуває ще 18 пацієнтів, які постраждали внаслідок російського обстрілу міста 4 вересня. (...) серед них - одна дитина

- розповіли у міськраді. 

Також у відділенні інтенсивної терапії залишається 4 пацієнти

Загалом внаслідок обстрілу 4 вересня до Першого медоб’єднання Львова поступило 54 пацієнти.

Нагадаємо

Міський голова міста Андрій Садовий заявив, що наслідок останніх атак росіян по Львову, у місті було уражено 188 об’єктів, включаючи школи та медичні заклади.

В більшості об’єктів повилітали вікна, але 20 будівель знаходяться в критичному стані, які заново треба буде відбудовувати

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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