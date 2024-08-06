Ракетный удар по Харькову: из-под завалов спасли 5 человек

В Харькове продолжаются ликвидация последствий российского ракетного удара. Чрезвычайники уже спасли из-под завалов пять человек. Поисковые работы продолжаются. Об этом заявили в МВД, передает УНН.

Детали

Харьков. Враг нанес ракетный удар по центральной части города. Пострадали 8 гражданских лиц, среди них 8-месячный мальчик. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются - резюмировали в МВД.

Правоохранители добавляют, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура - лечебное учреждение, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания

Напомним,

Утром, 6 августа, оккупанты попали ракетой по Харькову: пострадали 8 гражданских, включая 8-месячного ребенка. Разрушены здания, повреждены поликлиника, жилые дома и 25 автомобилей.