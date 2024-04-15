Ракетный удар по Израилю демонстрирует технологическую отсталость Ирана и РФ от Запада - Подоляк

Массированный ракетный удар по Израилю в очередной раз демонстрирует технологическую отсталость Ирана и схожих с ним стран. Это также является свидетельством того, что цивилизованный мир должен разоружить диктаторские режимы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Х, передает УНН.

Детали

По его словам, неудачный удар по Израилю демонстрирует преимущества западного оружия.

Катастрофически неудачные атаки Ирана на Израиль еще раз ярко доказали, что страны Оси (Россия, Иран, Северная Корея) чрезвычайно технологически отсталые. И они ничего не могут сделать против современного оружия, если... Если оружия будет достаточно. Если их использовать вовремя. Если игнорировать фальшивые иллюзии и пропаганду - заявил Подоляк.

Он также объяснил, что такие страны предпочитают блеф, угрозы, шантаж и количественные атаки, поскольку имеют много мобилизованных и много ресурсов.

И за счет безудержной агрессии периодически получают... то, что хотят. Сегодня это выглядит особенно странно: почему-то современная цивилизация, имея все возможности устранить риски, позволяет России, Ирану, Северной Корее нападать/угрожать/убивать... - отметил советник руководителя Офиса президента.

В то же время он подчеркнул, что вывод из этого ракетного удара очевиден - мир должен разоружить такие страны и ликвидировать агрессивную составляющую.

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Тем не менее, вывод очевиден: если мы хотим стабильности и гарантий, эти страны (рф, Иран, Северная Корея) необходимо разоружить, разгромить, уничтожить их агрессивную составляющую и провести обязательные внутренние преобразования. Иначе они продолжат свой количественный шантаж, уничтожая регионы (Иран, КНДР) или глобальное пространство, международное право, стабильность (россия)... - заявления Михаил Подоляк.

Напомним

Иран нанес массированный удар по Израилю с использованием около 300 беспилотников и ракет различного типа.

Представитель ЦАХАЛа заверил, что 99% из около 300 снарядов, выпущенных Ираном по Израилю в течение ночи, были перехвачены средствами ПВО.