Ракетные удары по Ровно: ликвидирован пожар на станции техобслуживания автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Ровно ликвидировали последствия ракетного удара рф по станции техобслуживания автомобилей. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает УНН.
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«Спасатели ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей в Ровно», - написал Коваль в Telegram.
Он напомнил, что в результате попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 м. кв. Огнем уничтожено пять автомобилей, еще три машины и два здания получили повреждения.
Дополнение
Ракетная атака российских войск на Ровно привела к обесточиванию, есть попадания в энергетическую инфраструктуру.
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