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Ракетний удар рф по Рівному прийшовся по енергетичній та цивільній інфраструктурі, є знеструмлення - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Ракетна атака російських військ на Рівне призвела до знеструмлень, є влучання в енергетичну інфраструктуру зокрема, повідомив у четвер голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.

Цитата

"Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території", - зазначив Коваль у Telegram.

Як повідомив голова ОВА, обійшлося без людських жертв.

"Частина Рівненського району без електроенергії", - вказав посадовець, додавши, що над відновленням активно працюють  бригади Рівнеобленерго.

Доповнення

З початку поточної доби, за даними Генштабу, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей України.

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