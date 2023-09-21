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Ракетный удар рф по Ровно пришелся по энергетической и гражданской инфраструктуре, есть обесточивания - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Ракетная атака российских войск на Ровно привела к обесточиваниям, есть попадание в энергетическую инфраструктуру в частности, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.

Цитата

"Ровенская область подверглась нескольким ракетным ударам. Есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности пострадало СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории", - отметил Коваль в Telegram.

Как сообщил глава ОВА, обошлось без человеческих жертв.

"Часть Ровенского района без электроэнергии", - указал чиновник, добавив, что над восстановлением активно работают  бригады Ровнооблэнерго.

Дополнение

С начала текущих суток, по данным Генштаба, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей Украины.

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