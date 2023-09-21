Ракетні удари по Рівному: ліквідовано пожежу на станції техобслуговування автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Рівному ліквідували наслідки ракетного удару рф по станції техобслуговування автомобілів. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає УНН.
Цитата
«Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному», - написав Коваль у Telegram.
Він нагадав, що внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м. кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень.
Доповнення
Ракетна атака російських військ на Рівне призвела до знеструмлень, є влучання в енергетичну інфраструктуру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У небі над Україною вночі знищили 36 з 43 ворожих крилатих ракет