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Ракетні удари по Рівному: ліквідовано пожежу на станції техобслуговування автомобілів

Київ • УНН

 • 306025 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Рівному ліквідували наслідки ракетного удару рф по станції техобслуговування автомобілів. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає УНН.

Цитата

«Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному», - написав Коваль у Telegram.

Він нагадав, що внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м. кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень.

Доповнення

Ракетна атака російських військ на Рівне призвела до знеструмлень, є влучання в енергетичну інфраструктуру.

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