Ракетные удары по Харькову и Богодухову: глава ОВА показал последствия

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"Последствия утренних ракетных ударов оккупантов по Харькову и Богодухову. Целью россиян вновь стали исключительно гражданские объекты", – сообщил Синегубов.

Детали

В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, который является памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом.

В Богодухове оккупанты попали в предприятие, которое не имеет никакого отношения к обороне, а наоборот – к производству пищевой продукции. По предварительным данным, раненых нет.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий ударов.

Напомним

Сегодня утром рашисты атаковали ракетами центр Харькова и обстреляли Богодухов.