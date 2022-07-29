Ракетные удары по Харькову и Богодухову: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия утренних ракетных ударов по Харькову и Богодухову, информирует УНН.
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"Последствия утренних ракетных ударов оккупантов по Харькову и Богодухову. Целью россиян вновь стали исключительно гражданские объекты", – сообщил Синегубов.
Детали
В Харькове ракетами С-300 поврежден один из корпусов сельскохозяйственного университета, который является памятником архитектуры, и двухэтажный жилой дом.
В Богодухове оккупанты попали в предприятие, которое не имеет никакого отношения к обороне, а наоборот – к производству пищевой продукции. По предварительным данным, раненых нет.
Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий ударов.
Напомним
Сегодня утром рашисты атаковали ракетами центр Харькова и обстреляли Богодухов.