Ракетні удари по Харкову та Богодухову: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ранкових ракетних ударів по Харкову та Богодухову, інформує УНН.
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"Наслідки вранішніх ракетних ударів окупантів по Харкову та Богодухову. Ціллю росіян знову стали виключно цивільні об'єкти", – повідомив Синєгубов.
Деталі
У Харкові ракетами С-300 пошкоджено один із корпусів сільськогосподарського університету, який є пам'яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.
У Богодухові окупанти влучили у підприємство, яке не має жодного стосунку до оборони, а навпаки – до виробництва харчової продукції. За попередніми даними, поранених немає.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів.
Нагадаємо
Сьогодні вранці рашисти атакували ракетами центр Харкова і обстріляли Богодухів.