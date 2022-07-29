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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 17031 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетні удари по Харкову та Богодухову: голова ОВА показав наслідки

Ракетні удари по Харкову та Богодухову: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 189607 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ранкових ракетних ударів по Харкову та Богодухову, інформує УНН.

Цитата

"Наслідки вранішніх ракетних ударів окупантів по Харкову та Богодухову. Ціллю росіян знову стали виключно цивільні об'єкти", – повідомив Синєгубов.

Деталі

У Харкові ракетами С-300 пошкоджено один із корпусів сільськогосподарського університету, який є пам'яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.

У Богодухові окупанти влучили у підприємство, яке  не має жодного стосунку до оборони, а навпаки – до виробництва харчової продукції. За попередніми даними, поранених немає.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів. 

Нагадаємо

Сьогодні вранці рашисти атакували ракетами центр Харкова і обстріляли Богодухів.

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