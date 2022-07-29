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Рашисти під ранок атакували центр Харкова ракетами, обстріляли Богодухів

Рашисти під ранок атакували центр Харкова ракетами, обстріляли Богодухів

Київ • УНН

 • 265776 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Центр Харкова вранці зазнав ворожого ракетного удару, Богодухів також обстріляли, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Близько 4 ранку ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Пошкоджено двоповерховий будинок та приміщення навчального закладу. Ворог вдарив по ще одній пам’ятці архітектури. На місці працюють рятувальники. Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд", - написав Синєгубов у Telegram.

"Також сьогодні вранці окупанти обстріляли місто Богодухів. Пошкоджено виробництво, сталася пожежа. Попередньо - постраждалих немає", - додав голова ОВА.

Деталі

Протягом минулої доби, за даними Синєгубова, ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів:

  • Окупанти інтенсивно завдавали артилерійські удари по Циркунах, зафіксували як мінімум 6 обстрілів.
  • В Ізюмському районі через обстріли горіло поле пшениці.
  • У смт Печеніги Чугуївського району ворог обстріляв з РСЗО будівлю ТЕЦ та розташований поруч житловий масив. Сталася масштабна пожежа.

Так, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, об'єкти промисловості та інфраструктури.

"Протягом доби в області від ворожих обстрілів загинули 2 людини – поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі. Госпіталізовані протягом доби 7 людей, 5 з них в Чугуївському районі, 1 людина поранена в Харківському районі, ще 2 поранених в Ізюмському", - повідомив Синєгубов.

На лінії зіткнення, за словами посадовця, тривають інтенсивні бойові дії. "У районі Старого Салтова росіяни завдавали удари за допомогою двох вертольотів Мі-8. У районі Ізюма зафіксовано обстріли біля Курульки, Дібрівного, Норцівки, Лозової, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового. Наші бійці продовжують надійно тримати свої позиції та знищувати окупантів. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Окупанти зранку двічі обстріляли Харків.

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