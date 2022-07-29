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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти зранку двічі обстріляли Харків, - мер

Окупанти зранку двічі обстріляли Харків, - мер

Київ • УНН

 • 113389 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Тереїов повідомив, що окупанти з самого ранку двічі обстріляли місто. Про це інформує УНН.

Деталі

За словами мера, о 4:09 окупанти двічі відкрили вогонь. Потрапляння сталося у центральній частини міста. В одному випадку снаряд попав у двоповерховий будинок.

Цитата

"Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку «приліт» до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов.

Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає.

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