Окупанти зранку двічі обстріляли Харків, - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Тереїов повідомив, що окупанти з самого ранку двічі обстріляли місто. Про це інформує УНН.
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За словами мера, о 4:09 окупанти двічі відкрили вогонь. Потрапляння сталося у центральній частини міста. В одному випадку снаряд попав у двоповерховий будинок.
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"Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку «приліт» до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов.
Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає.