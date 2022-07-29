Окупанти зранку двічі обстріляли Харків, - мер

Деталі

За словами мера, о 4:09 окупанти двічі відкрили вогонь. Потрапляння сталося у центральній частини міста. В одному випадку снаряд попав у двоповерховий будинок.

Цитата

"Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку «приліт» до будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов.

Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає.