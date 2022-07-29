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Оккупанты утром дважды обстреляли Харьков, - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Городской голова Харькова Игорь Тереев сообщил, что оккупанты с самого утра дважды обстреляли город. Об этом информирует УНН.

Детали

По словам мэра, в 4:09 оккупанты дважды открыли огонь. Попадание произошло в центральной части города. В одном случае снаряд попал в двухэтажное здание.

Цитата

"Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В противном случае "прилет" к зданию одного из высших учебных заведений Харькова", - написал Терехов.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

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