Оккупанты утром дважды обстреляли Харьков, - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Городской голова Харькова Игорь Тереев сообщил, что оккупанты с самого утра дважды обстреляли город. Об этом информирует УНН.
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По словам мэра, в 4:09 оккупанты дважды открыли огонь. Попадание произошло в центральной части города. В одном случае снаряд попал в двухэтажное здание.
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"Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В противном случае "прилет" к зданию одного из высших учебных заведений Харькова", - написал Терехов.
Пока информации о пострадавших или погибших нет.