Рашисты под утро атаковали центр Харькова ракетами, обстреляли Богодухов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Центр Харькова утром подвергся вражескому ракетному удару, Богодухов также обстреляли, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Около 4 утра враг нанес ракетные удары по центральной части Харькова. Поврежден двухэтажный дом и помещение учебного заведения. Враг ударил по еще одному памятнику архитектуры. На месте работают спасатели. Медики оказали помощь 71-летнему прохожему, который был рядом", - написал Синегубов в Telegram.
"Также сегодня утром оккупанты обстреляли город Богодухов. Повреждено производство, произошел пожар. Предварительно - пострадавших нет", - добавил глава ОВА.
Детали
За прошедшие сутки, по данным Синегубова, враг продолжал обстрелы Харьковского, Чугуевского, Изюмского районов:
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- Оккупанты интенсивно наносили артиллерийские удары по Циркунам, зафиксировали как минимум 6 обстрелов.
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- В Изюмском районе из-за обстрелов горело поле пшеницы.
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- В пгт Печенеги Чугуевского района враг обстрелял из РСЗО здание ТЭЦ и расположенный рядом жилой массив. Произошел масштабный пожар.
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Так, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, объекты промышленности и инфраструктуры.
"В течение суток в области от вражеских обстрелов погибли 2 человека – полицейский и гражданская женщина в Чугуевском районе. Госпитализированы в течение суток 7 человек, 5 из них в Чугуевском районе, 1 человек ранен в Харьковском районе, еще 2 ранены в Изюмском", - сообщил Синегубов.
На линии столкновения, по словам чиновника, продолжаются интенсивные боевые действия. "В районе Старого Салтова россияне наносили удары с помощью двух вертолетов Ми-8. В районе Изюма зафиксированы обстрелы возле Курульки, Дубравного, Норцовки, Лозовой, Гусаровки, Грушевахи, Вернополья и Мосьпанового. Наши бойцы продолжают надежно держать свои позиции и уничтожать оккупантов. Верим в ВСУ и работаем на победу!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Оккупанты утром дважды обстреляли Харьков.