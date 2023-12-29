Ракетная атака рф на Львов: пострадавших уже 30, среди них - двое детей
30 человек, в том числе 2 детей, пострадали в результате ракетного обстрела во Львове; 16 госпитализированы.
Количество погибших в Киеве возросло до пяти - КГВА
Пятеро погибших, тридцать раненых в Киеве в результате российского ракетного удара; поисковые работы продолжаются.
Во Львове в результате ракетного обстрела погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый
Украинский баскетболист Виктор Кобзыстый погиб в результате российского ракетного обстрела во Львове, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Правительство передает в ВР законопроект о перезагрузке работы БЭБ - Шмыгаль
Правительство Украины одобрило законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до семи, 13 ранены
Российский ракетный удар по Запорожью убил семерых и ранил 13 человек; продолжается реагирование на чрезвычайную ситуацию.
Один из поставщиков Минобороны: ГБР задержало бизнесмена на взятке в полмиллиона долларов
Одного из поставщиков Министерства обороны Украины задержали за попытку подкупа чиновника ГБР, связанную с мошенническими сделками, что нанесло государству ущерб на 1,2 миллиарда гривен.
Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной боевой готовности
Противовоздушная оборона Польши находится в состоянии повышенной готовности после того, как неопознанный объект из Украины нарушил воздушное пространство страны. Президент Дуда созвал срочное совещание по вопросам безопасности.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет в направлении Черкасс
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали черкащан о необходимости укрыться из-за приближения ракеты.
Космический телескоп Джеймса Вебба продолжает поражать ученых: обзор некоторых основных наблюдений этого года
Космический телескоп Джеймса Вебба показал детальные изображения, такие как Кольцевая туманность и Призрачная галактика, а также обнаружил самую отдаленную из известных черную дыру.
Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Труша
Президент Украины Зеленский уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской ОГА на основании его заявления.