Ракетная атака рф на Львов: пострадавших уже 30, среди них - двое детей

Во Львове в результате вражеской ракетной атаки, по обновленной информации, пострадали 30 человек, в том числе двое детей. 16 человек госпитализированы. Об этом сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

"Обновленная информация о количестве пострадавших во Львове в результате вражеской ракетной атаки: пострадали 30 человек, в том числе двое детей. 16 человек госпитализированы - написал Козицкий в Telegram.

Во Львове в результате ракетного обстрела погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, 29 декабря 2023 года вооруженные силы рф обстреляли ракетами Львов. Одна из ракет попала во двор жилых домов. В результате ударной волны были повреждены смежные дома, лицей и автомобили.