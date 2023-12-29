Во Львове в результате ракетного обстрела погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый

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Украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзыстый погиб во Львове в результате российской ракетной атаки сегодня, 29 декабря, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Виктор Кобзыстый за национальную сборную провел 11 матчей, сыграв на чемпионатах Европы в 2001 и 2005 годах. На клубном уровне играл за Нефтехимик (Кременчуг), ЦСКА-Рико Киев, Азовмаш Мариуполь, Днепр и Будивельник Киев. Чемпион Украины (2011), вице-чемпион Украины (2010), также участник двух Универсиад (2003, 2005).

После завершения игровой карьеры в качестве тренера дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014), обладатель Кубка Суперлиги (2012) и Кубка Украины (2013). Был президентом баскетбольного клуба Кремень с 2015 до 2020 года.

В этом сезоне вернусь к тренерской работе, возглавив столичное Динамо в женской Суперлиге. Покинул пост в середине ноября.

Федерация баскетбола Украины выражает соболезнования близким и родным.

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