Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела во Львове на улице Хоткевича восемь человек получили ранения, все они находятся в состоянии средней тяжести.
Во Львове на улице Хоткевича из-за вражеской ракетной атаки восемь пострадавших, которые на момент атаки были в собственных домах, все - в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Количество пострадавших на улице Хоткевича во Львове возросло до восьми. Все - в состоянии средней тяжести. На момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков окон, которые выбило взрывной волной
Ранее
Мэр Львова Садовый сообщал, что в результате вражеской ракетной атаки на Львов известно об одном погибшем и 8 раненых.
Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА
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