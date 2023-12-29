Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА

Во Львове на улице Хоткевича из-за вражеской ракетной атаки восемь пострадавших, которые на момент атаки были в собственных домах, все - в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Количество пострадавших на улице Хоткевича во Львове возросло до восьми. Все - в состоянии средней тяжести. На момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков окон, которые выбило взрывной волной - написал Козицкий в Telegram.

Ранее

Мэр Львова Садовый сообщал, что в результате вражеской ракетной атаки на Львов известно об одном погибшем и 8 раненых.