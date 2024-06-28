Киев • УНН
Ракетный обстрел россией Днепра привел к 9 раненым, 2 человека до сих пор не выходят на связь, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
В результате рактной атаки рф на Днепр количество пострадавших возросло до 9. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Количество пострадавших, к сожалению, увеличилось. Их уже 9. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил глава ОГА.
Лысак подчеркнул, что врагу не достичь цели.
"Они лишь еще раз доказали миру, что бездушные варвары", - резюмировал глава ОВА.
Удар рф по Днепру: среди пострадавших был 7-месячный младенец28 июня 2024, 17:14 • 22336 просмотров
Напомним
Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.