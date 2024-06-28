Ракетна атака рф на Дніпро: кількість поранених зросла до 9, ще двоє людей не виходять на зв'язок
Київ • УНН
Ракетний обстріл росією Дніпра призвів до 9 поранених, 2 людини досі не виходять на зв'язок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
У результаті рактної атаки рф на Дніпро кількість постраждалих зросла до 9. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Кількість постраждалих, на жаль, збільшилась. Їх вже 9. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив голова ОВА.
Лисак наголосив, що ворогу не досягти мети.
"Вони лише ще раз довели світу, що бездушні варвари", - резюмував голова ОВА.
Удар рф по Дніпру: серед постраждалих була 7-місячне немовля28.06.24, 20:14 • 31318 переглядiв
Нагадаємо
Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи, є інформація про потерпілих.