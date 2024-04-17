Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД

В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков

В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются, а "дистанционку" в школах и офис продлили еще на один день.