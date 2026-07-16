Ракетная атака на Одессу: двое погибших, шестеро раненых, среди них дети
Киев • УНН
Вечером 16 июля враг атаковал Одессу ракетами. Погибло как минимум 3 человека, шестеро пострадали, среди них трое детей.
Вечером в четверг, 16 июля, враг атаковал Одессу ракетами. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки погибли по меньшей мере 2 человека.
Шесть человек пострадали, среди них – трое детей
В свою очередь начальник Одесской ОВА Олег Кипер обнародовал фото вражеской атаки.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары
Напомним
16 июля в результате вражеской атаки на Одессу погиб один человек, еще трое получили ранения. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
россия атаковала очередную АЗС в Одессе16.07.26, 09:09 • 2588 просмотров