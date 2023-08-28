Ракетная атака рф на Полтавскую область: известно о двух погибших, местонахождение еще двух людей неизвестно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате ракетной атаки российских войск на Полтавскую область в ночь на 28 августа известно о двух погибших, два человека ранены, местонахождение еще двух неизвестно, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов", - отметил Лунин в Telegram.
По его словам, также полностью разрушен производственный цех.
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По данным ОВА, во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области.