Ракетная атака рф на Полтавскую область: известно о двух погибших, местонахождение еще двух людей неизвестно

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"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов", - отметил Лунин в Telegram.

По его словам, также полностью разрушен производственный цех.

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По данным ОВА, во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области.