Ракетна атака рф на Полтавщину: відомо про двох загиблих, місцезнаходження ще двох людей невідоме
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Внаслідок ракетної атаки російських військ на Полтавську область у ніч на 28 серпня відомо про двох загиблих, двох людей поранено, місцезнаходження ще двох невідоме, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів", - зазначив Лунін у Telegram.
З його слів, також повністю зруйновано виробничий цех.
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За даними ОВА, під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області.