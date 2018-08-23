Ракета Vega со спутником Aeolus стартовала с космодрома Куру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Ракета-носитель легкого класса Vega с европейским спутником Aeolus успешно запущена с космодрома в Куру (Гвианский космический центр, ГКЦ) в Латинской Америке. Старт произведен в 18:20 по местному времени (00:20 по Киеву, 23 августа), трансляцию запуска в прямом эфире вела компания Arianespace, которая обслуживает запуски с этой площадки во Французской Гвиане, сообщает УНН.
“Тяга двигателя в норме, траектория в норме”, — прокомментировали в Центре управления полетами старт ракеты.
Первоначально запуск Vega с космодрома ГКЦ должен был состояться во вторник, однако старт был отложен на сутки из-за неблагоприятных метеоусловий. Как пояснили тогда в Arianespace, пуску помешал сильный ветер в районе стартовой площадки.
На орбиту ракета-носитель выводит спутник Европейского космического агентства (ЕКА) Aeolus. Орбитальный аппарат предназначен для изучения атмосферы Земли и призван повысить качество прогнозов погоды.