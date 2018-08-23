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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ракета Vega із супутником Aeolus стартувала з космодрому Куру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ракета-носій легкого класу Vega з європейським супутником Aeolus успішно запущена з космодрому в Куру (Гвіанський космічний центр, ГКЦ) в Латинській Америці. Старт проведений в 18:20 за місцевим часом (00:20 за Києвом, 23 серпня), трансляцію запуску в прямому ефірі вела компанія Arianespace, яка обслуговує запуски з цього майданчика у Французькій Гвіані, повідомляє УНН.

Ракета Vega із супутником Aeolus стартувала з космодрому Куру

“Тяга двигуна в нормі, траєкторія в нормі”, — прокоментували в центрі управління польотами старт ракети.

Спочатку запуск Vega з космодрому ГКЦ повинен був відбутися у вівторок, проте старт був відкладений на добу через несприятливі метеоумови. Як пояснили тоді в Arianespace, пуску завадив сильний вітер в районі стартового майданчика.

На орбіту ракета-носій виводить супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) Aeolus. Орбітальний апарат призначений для вивчення атмосфери Землі і покликаний підвищити якість прогнозів погоди.

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