Ракета оккупантов попала в магазин на Харьковщине, загорелись автомобили

На Харьковщине в Дергачевской громаде вражеская ракета попала в магазин, вызвав возгорание автомобилей. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Дергачевской громаде Харьковской области российская ракета попала в магазин, что привело к возгоранию автомобилей рядом.

К счастью, на данный момент нет сообщений о пострадавших.

В Харькове зафиксировано попадание рядом с жилой застройкой: спасательные службы работают на месте