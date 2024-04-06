В Харькове зафиксировано попадание рядом с жилой застройкой: спасательные службы работают на месте

В результате атаки рф в Харькове есть попадание рядом с жилой застройкой. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

После атаки оккупантов в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Все профильные службы работают на месте происшествия.

Относительно пострадавших информация уточняется.

Напомним

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе прогремели взрывы.

Оккупанты наносят удары по Харькову: в городе слышны взрывы