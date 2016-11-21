Рак простаты обнаружили у 6 тыс. 213 мужчин в Украине в 2015 году

ukru
15 марта, 19:03 • 108476 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148052 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119770 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106517 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102261 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96230 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126527 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128417 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127418 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 43534 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 38843 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 62076 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 46861 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 24491 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126530 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126434 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263290 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292551 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228817 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106177 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128419 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112288 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129498 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131474 просмотра
Актуальное
Рак простаты обнаружили у 6 тыс. 213 мужчин в Украине в 2015 году

Рак простаты обнаружили у 6 тыс. 213 мужчин в Украине в 2015 году

Киев • УНН

 • 13895 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "рак предстательной железы" (рак простаты - ред.) составляла 16,3%, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.

Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году заболели раком простаты 6 тыс. 213 мужчин.

В то же время, количество зарегистрированных смертей от злокачественного новообразования рак простаты в 2015 году составило 2 тыс. 875 человек.

Стоит отметить, что в целом по Украине в 23,2% мужчин были обнаружены злокачественное новообразование рака простаты во время профилактических осмотров, в то время как в Киеве этот показатель составляет 61,7%.

Добавим, что наибольшее количество больных раком простаты в 2015 году было зарегистрировано в Киеве - 620 человек, в Днепропетровской обл. - 576 человек и в Харьковской обл. - 506 человек.

Наименьшее количество больных раком простаты в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 103 человека, Ровенской и Волынской обл. - 116 и 147 человек соответственно.

В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, чтобы последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы