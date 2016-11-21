Рак простаты обнаружили у 6 тыс. 213 мужчин в Украине в 2015 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "рак предстательной железы" (рак простаты - ред.) составляла 16,3%, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.
Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году заболели раком простаты 6 тыс. 213 мужчин.
В то же время, количество зарегистрированных смертей от злокачественного новообразования рак простаты в 2015 году составило 2 тыс. 875 человек.
Стоит отметить, что в целом по Украине в 23,2% мужчин были обнаружены злокачественное новообразование рака простаты во время профилактических осмотров, в то время как в Киеве этот показатель составляет 61,7%.
Добавим, что наибольшее количество больных раком простаты в 2015 году было зарегистрировано в Киеве - 620 человек, в Днепропетровской обл. - 576 человек и в Харьковской обл. - 506 человек.
Наименьшее количество больных раком простаты в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 103 человека, Ровенской и Волынской обл. - 116 и 147 человек соответственно.
В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.
К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, чтобы последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.
Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".
Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.