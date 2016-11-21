Рак простати виявили в 6 тис. 213 чоловіків в Україні у 2015 році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу "рак передміхурової залози" (рак простати – ред.) становила 16,3%, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.
Так, за даними канцер-реєстру, в Україні у 2015 році захворіли на рак простати 6 тис. 213 чоловіків.
Водночас, кількість зареєстрованих смертей від злоякісного новоутворення рак простати у 2015 році становила 2 тис. 875 осіб.
Варто відзначити, що загалом по Україні у 23,2% чоловіків було виявлено злоякісне новоутворення раку простати під час профілактичних оглядів, у той час як у Києві цей показник становить 61,7%.
Додамо, що найбільшу кількість хворих на рак простати у 2015 році було зареєстровано у місті Києві – 620 осіб, у Дніпропетровській обл. – 576 осіб та у Харківській обл. – 506 осіб.
Найменшу кількість хворих на рак простати у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій обл. – 103 особи, Рівненській та Волинській обл. – 116 та 147 осіб відповідно.
Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.
До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.
Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".
Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.