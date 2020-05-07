Рак и COVID-19: ученые определили долю летальных случаев из-за коронавируса при онкологии

Отмечается, что первое исследование, которое было проведено в КНР в начале пандемии, основывалось на данных всего 12 пациентов. Последний анализ американских ученых построен на данных 218 онкобольных, проходивших лечение от COVID-19 с 18 марта по 8 апреля в одном из медицинских центров Нью-Йорка.

"Прежде всего ученые подтвердили тезис о большом риске смертности от COVID-19 для онкобольных. По их подсчетам он почти в 5 раз выше этого показателя для всех групп пациентов и составляет 28%", - говорится в сообщении.

Указывается, что абсолютный показатель может быть завышенн из-за нехватки тестов в начале пандемии в Нью-Йорке. Однако повышение риска смерти для онкобольных бесспорно, поскольку средний показатель для пациентов без онкозаболеваний (5,8%) рассчитан на тех же условиях.

По подсчетам ученых, самые высокие показатели смертности среди типов новообразований следующие:

▪️ лейкемия, лимфома - 37%;

▪️ рак легких - 55%;

▪️ колоректальный рак - 38%;

▪️ рак простаты - 20%;

▪️ рак грудной железы - 14%;

"Сосредоточиться, по мнению ученых, следует прежде не в прекращении лечения, а на суровых мерах дистанцирования онкобольных и более активном применении дистанционных способов консультирования. Ведь 60% онкобольных, которые в результате умерли от COVID-19 были заражены в домах престарелых и больницах", - подытожили в институте.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 - летальные.