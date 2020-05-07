Рак и COVID-19: ученые определили долю летальных случаев из-за коронавируса при онкологии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Группа американских ученых провела масштабное исследование смертности онкобольных с установленным диагнозом COVID-19 в больницах Нью-Йорка. На сегодняшний день это самое большое и наиболее полное исследование. Об этом сообщает пресс-служба Национального института рака, передает УНН.
Отмечается, что первое исследование, которое было проведено в КНР в начале пандемии, основывалось на данных всего 12 пациентов. Последний анализ американских ученых построен на данных 218 онкобольных, проходивших лечение от COVID-19 с 18 марта по 8 апреля в одном из медицинских центров Нью-Йорка.
"Прежде всего ученые подтвердили тезис о большом риске смертности от COVID-19 для онкобольных. По их подсчетам он почти в 5 раз выше этого показателя для всех групп пациентов и составляет 28%", - говорится в сообщении.
Указывается, что абсолютный показатель может быть завышенн из-за нехватки тестов в начале пандемии в Нью-Йорке. Однако повышение риска смерти для онкобольных бесспорно, поскольку средний показатель для пациентов без онкозаболеваний (5,8%) рассчитан на тех же условиях.
По подсчетам ученых, самые высокие показатели смертности среди типов новообразований следующие:
▪️ лейкемия, лимфома - 37%;
▪️ рак легких - 55%;
▪️ колоректальный рак - 38%;
▪️ рак простаты - 20%;
▪️ рак грудной железы - 14%;
"Сосредоточиться, по мнению ученых, следует прежде не в прекращении лечения, а на суровых мерах дистанцирования онкобольных и более активном применении дистанционных способов консультирования. Ведь 60% онкобольных, которые в результате умерли от COVID-19 были заражены в домах престарелых и больницах", - подытожили в институте.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 - летальные.