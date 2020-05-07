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Рак і COVID-19: вчені визначили частку летальних випадків через коронавірус при онкології

Київ • УНН

 • 26497 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Група американських вчених провела масштабне дослідження смертності онкохворих із встановленим діагнозом COVID-19 в лікарнях Нью-Йорку. На сьогоднішній день це найбільше та найповніше дослідження. Про це повідомляє пресслужба Національного інституту раку, інформує УНН.

Рак і COVID-19: вчені визначили частку летальних випадків через коронавірус при онкології

Зазначається, що перше дослідження, що було проведено у КНР на початку пандемії, грунтувалося на даних всього 12 пацієнтів. Останній аналіз американських науковців побудований на даних 218 онкохворих, що проходили лікування від COVID-19 з 18 березня по 8 квітня в одному з медичних центрів Нью-Йорку.

"Перш за все науковці підтвердили тезу про більший ризик смертності від COVID-19 для онкохворих. За їх підрахунками він майже в 5 разів вищий за цей показник для усіх інших груп пацієнтів та складає 28%", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що абсолютний показник може бути завищеним через брак тестів на початку пандемії в Нью-Йорку. Однак підвищення ризику смерті для онкохворих беззаперечний, оскільки середній показник для пацієнтів без онкозахворювань (5,8%) розрахований за тих самих умов.

За підрахунками науковців, найвищі показники смертності серед типів новоутворень наступні:

▪️ лейкемія, лімфома – 37%;
▪️ рак легень - 55%;
▪️ колоректальний рак – 38%;
▪️ рак простати – 20%;
▪️ рак грудної залози – 14%;

"Зосередитися, на думку науковців, слід перш за не на припиненні лікування, а на суворих заходах дистанціювання онкохворих та більш активному застосуванні дистанційних способів консультування. Адже 60% онкохворих, що в результаті померли від COVID-19 були заражені в будинках для людей похилого віку та лікарнях", - підсумували у інституті.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 - летальні.

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