Радуцкий не собирается возглавлять Минздрав

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 12434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114176 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124982 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116396 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122000 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126379 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151536 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150843 просмотра

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что не планирует быть министром здравоохранения через 3 месяца. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - указал он.

Со слов Радуцкого, он будет тесно сотрудничать с Минздравом. "Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - добавил нардеп.

"Верховная Рада утвердила в должности министра Зоряну Скалецкую. Профессионала. Энергичного и умнейшего специалиста. Лучше кандидатуры чем она сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - отметил он.

Напомним, накануне председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что в руководстве Министерства здравоохранения за несколько месяцев может произойти ротация — главой ведомства станет Михаил Радуцкий, а действующая руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая — его заместителем.

Украинские Национальные Новости

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