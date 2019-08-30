В Минздраве ожидается смена министра - Арахамия

Отвечая на вопрос ведущей, из каких соображений политическая сила поддержала на должность министра здравоохранения госпожу Скалецкую, Давид Арахамия пояснил, что кандидатуру Зоряны Скалецкой планировали предложить на должность заместителя министра здравоохранения.

“На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра”, — заявил Давид Арахамия.

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Объясняя, почему господин Радуцкий сразу не вышел министерский пост, Давид Арахамия пояснил: “Ему надо подготовиться, потому что это должность ... Ему надо привести все свои дела по бизнесу ... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию”.

Депутат от “Слуги народа” Роксолана Пидласа детализировала, что у господина Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент. По ее словам, после того, как законодательство будет наработано, он будет идти в министерство и его имплементировать.

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Напомним, стало известно, когда Верховная Рада начнет следующее заседание.