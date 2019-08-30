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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116445 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127202 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118508 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123575 просмотра

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В Минздраве ожидается смена министра - Арахамия

В Минздраве ожидается смена министра - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 13150 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В руководстве Министерства здравоохранения за несколько месяцев может произойти ротация — главой ведомства станет Михаил Радуцкий, а действующая руководитель МОЗ Зоряну Скалецкую — его заместителем. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, передает УНН.

Отвечая на вопрос ведущей, из каких соображений политическая сила поддержала на должность министра здравоохранения госпожу Скалецкую, Давид Арахамия пояснил, что кандидатуру Зоряны Скалецкой планировали предложить на должность заместителя министра здравоохранения.

“На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра”, — заявил Давид Арахамия.

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Объясняя, почему господин Радуцкий сразу не вышел министерский пост, Давид Арахамия пояснил: “Ему надо подготовиться, потому что это должность ... Ему надо привести все свои дела по бизнесу ... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию”.

Депутат от “Слуги народа” Роксолана Пидласа детализировала, что у господина Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент. По ее словам, после того, как законодательство будет наработано, он будет идти в министерство и его имплементировать.

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Напомним, стало известно, когда Верховная Рада начнет следующее заседание.

Украинские Национальные Новости

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