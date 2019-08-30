Стало відомо, коли Верховна Рада почне наступне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховна Рада України затвердила календарний план другої сесії. За проект постанови № 1087 проголосували 278 народних депутатів. Про це повідомляє УНН.
Верховна Рада затвердила календарний план другої сесії. За проект постанови № 1087 проголосували 278 народних депутатів.
Станом на 2:30 30 серпня текст проекту постанови на сайті Верховної Ради немає. Однак, зазначається, що 30.08.2019 відповідну постанову було прийнято.
Екснардеп Юлія Ковалевська опублікувала на своїй сторінці фото з графіком, який підписала як "Графік роботи новообраних народних депутатів". Згідно з цим документом пропонується почати другу сесію ВРУ 3 вересня і закінчити її 24 січня 2020 року. Зокрема, стосовно дати 3 вересня інформацію підтвердили у Twitter ВРУ.
Завершилася перша сесія Верховної Ради України IX скликання.
Друга сесія #Рада9 відкриється у вівторок, 3 вересня 2019 року. pic.twitter.com/T4z8BRKIZr
Нагадаємо, Верховна Рада закрила першу сесію IX скликання.