Стало известно, когда Верховная Рада начнет следующее заседание

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16896 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125469 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116861 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122363 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126576 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151683 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150856 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140749 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада Украины утвердила календарный план второй сессии. За проект постановления № 1087 проголосовали 278 народных депутатов. Об этом сообщает УНН.

Верховная Рада утвердила календарный план второй сессии. За проект постановления № 1087 проголосовали 278 народных депутатов.

По состоянию на 2:30 30 августа текста проекта постановления на сайте Верховной Рады нет. Однако, отмечается, что 30.08.2019 соответствующее постановление было принято.

Экс-нардеп Юлия Ковалевская опубликовала на своей странице фото график, который подписала как “График работы вновь избранных народных депутатов”. Согласно этому документу предлагается начать вторую сессию ВРУ 3 сентября и закончить ее 24 января 2020 года. В частности, информацию про дату 3 сентября подтвердили в Twitter ВРУ.

Завершилася перша сесія Верховної Ради України IX скликання.
Друга сесія #Рада9 відкриється у вівторок, 3 вересня 2019 року. pic.twitter.com/T4z8BRKIZr

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019

Напомним, Верховная Рада закрыла первую сессию IX созыва.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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