Стало известно, когда Верховная Рада начнет следующее заседание

Верховная Рада утвердила календарный план второй сессии. За проект постановления № 1087 проголосовали 278 народных депутатов.

По состоянию на 2:30 30 августа текста проекта постановления на сайте Верховной Рады нет. Однако, отмечается, что 30.08.2019 соответствующее постановление было принято.

Экс-нардеп Юлия Ковалевская опубликовала на своей странице фото график, который подписала как “График работы вновь избранных народных депутатов”. Согласно этому документу предлагается начать вторую сессию ВРУ 3 сентября и закончить ее 24 января 2020 года. В частности, информацию про дату 3 сентября подтвердили в Twitter ВРУ.

Завершилася перша сесія Верховної Ради України IX скликання.

Друга сесія #Рада9 відкриється у вівторок, 3 вересня 2019 року. pic.twitter.com/T4z8BRKIZr

Напомним, Верховная Рада закрыла первую сессию IX созыва.